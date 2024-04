A Laveno Mombello screening gratuiti, sport e divertimento per il Lions Day 2024

Domenica 14 aprile 2024 a Laveno Mombello si svolgerà il Lions Day 2024, organizzato dai Lions Club della Zona C, Distretto 108 Ib1. Protagonisti della manifestazione i Lions Club di Gavirate, Laveno Mombello – Santa Caterina del

Sasso, Luino, Luvinate Campo dei Fiori, Marchirolo Valli del Piambello, Valganna Eremo San Gemolo, realtà consolidate nel territorio che realizzano numerose iniziative e attività di sostegno in ambito sociale.

La manifestazione si svolgerà in piazza Caduti del lavoro e piazza Matteotti (lungolago) dalle 10:00 alle 17:30. Alle ore 12:00 è prevista l’inaugurazione ufficiale con le autorità, la benedizione del parroco, l’intrattenimento musicale con la Banda di Ispra. Il Lions Day vedrà la partecipazione dei volontari della Croce Rossa Italiana e ha il patrocinio del Comune di Laveno Mombello.

Durante la giornata si svolgeranno varie attività: saranno effettuati gratuitamente vari screening in ambito sanitario (cardiogramma, valutazione dell’appoggio plantare e del piattismo, test di colesterolo e glicemia, misurazione della pressione arteriosa) e dimostrazioni su manichino per imparare ad effettuare il massaggio cardiaco.

Inoltre, sarà possibile fare brevi gite in barca e provare a giocare a golf: non mancheranno intrattenimenti per i

bambini con gonfiabili, laboratori didattici, truccabimbi. Altre attività in programma sono “Raccontaci la tua Laveno-Mombello”, “Le api”, “La Calendula”, “I mirtilli del Lago Maggiore” e gelato di capra: intratterranno i visitatori interessati al territorio e alla natura.

Sarà presente il Pullman Azzurro, un progetto della Polizia Stradale che ha l’obiettivo di formare e sensibilizzare i giovani conducenti sui pericoli della strada, promuovendo la “cultura della guida sicura” per evitare che assumano comportamenti rischiosi al volante. Tutta la manifestazione si svolgerà alla presenza della mascotte più preziosa: il cane guida, rappresentante del Servizio Cani Guida dei Lions, dal 1959 gli angeli a quattro zampe per chi non vede.

Saranno inoltre raccolti occhiali usati: chi ne possiede è invitato a portarli. Gli stessi saranno revisionati e donati a persone bisognose. Lions International promuove, in tutto il mondo, lo sviluppo sociale con service e progetti strutturati anche a lungo termine. Dove c’è un bisogno c’è un Lions: il motto dell’associazione è “We serve”, un concetto di appartenenza

basato sul legame al territorio e sul principio di comprensione e di sostegno ai bisogni umanitari.

Per maggiori informazioni: locandina