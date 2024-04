A Luino un nuovo Cavaliere della Repubblica, il riconoscimento assegnato al professor Giulio Mauro Facchetti

Giulio Mauro Facchetti, professore ordinario di Linguistica generale e glottologia, nato a Rivolta d’Adda nel 1969, residente a Luino, è stato nominato Cavaliere all’Ordine al merito della Repubblica italiana, su indicazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con comunicazione del prefetto di Varese Salvatore Pasquariello.

Laureato in Legge all’Università degli studi di Milano e dottore di ricerca in Storia linguistica del Mediterraneo antico all’Università Iulm di Milano, è uno dei massimi esperti di lingua e civiltà etrusca e di lingue antiche.

I suoi ambiti di ricerca spaziano dalla linguistica, alla semiotica fino alla comunicazione massmediatica e alle lingue antiche.

Ecco il suo prestigioso curriculum:

1999-2001: seminari di Latino Giuridico svolti all’Università degli Studi di Milano

2000: premio dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia per il breve saggio “Situazione etnolinguistica nel Mediterraneo orientale alla fine dell’età del Bronzo”

2004: affidamento a contratto dei corsi di Linguistica e di Semiotica all’Università degli Studi dell’Insubria (Varese)

2005: ricercatore del settore L-LIN/01 (Glottologia e Linguistica) in ruolo presso l’Università degli Studi dell’Insubria

2006: professore aggregato all’Università degli Studi dell’Insubria

2008: componente del collegio docenti del dottorato di ricerca in “Storia linguistica del Mediterraneo antico” (Università IULM di Milano)

2008: cooptazione nella Società Italiana di Glottologia

2009: ricercatore confermato

2012: linguistic editor (per l’italiano) di “Studia Indogermanica Lodziensia”

2014: professore associato del settore L-LIN/01 (Glottologia e Linguistica)

2019 -2023: presidente dei corsi triennale e magistrale di Scienze della Comunicazione, dipartimento DiSuit, Università degli Studi dell’Insubria.

2022: professore ordinario del settore L-LIN/01(Glottologia e Linguistica).

Sotto la sua presidenza i corsi triennali e magistrali di Scienze della Comunicazione presso l’università degli Studi dell’Insubria hanno raggiunto i 1600 iscritti.

2023 a oggi: coordinatore del dottorato in Diritto e Scienze Umane, Università degli studi dell’Insubria.

È stato consigliere comunale a Rivolta d’Adda.