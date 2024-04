A Olgiate Olona si immagina la nuova piazza del Buon Gesù: “Più spazio ai pedoni e alle bici”

Domani, sabato, verrà inaugurato in via Diaz a Olgiate Olona il nuovo palazzetto dello sport, un’opera molto attesa dai cittadini e soprattutto dalle società sportive della zona. Per l’amministrazione comunale, però, è già tempo di pensare ad una nuova opera che mira a riqualificare una zona del paese che aveva bisogno di un rilancio importante e cioè il rione del Buon Gesù, con la sua piazza che si affaccia sul Sempione.

Complice la campagna elettorale con il sindaco Gianni Montano deciso a ricandidarsi insieme a buona parte dell’attuale giunta, ieri sera (giovedì) è stato presentato il progetto di riqualificazione della zona attorno alla chiesa di San Giuseppe e degli spazi che la separano dal grande incrocio al confine con Castellanza e Busto Arsizio.

La nuova piazza, immaginata dagli uffici del settore urbanistico del Comune di Olgiate Olona, risponde a tre criteri: dare compimento edificatorio finito all’area del “Buon Gesù” in armonia con il contesto; ampliare la pedonalizzazione della piazza “Volontari della Libertà”; consentire ai pedoni di camminare in un percorso autonomo e completamente coperto. Il tutto è stato pensato andando anche a recuperare l’identità, attraverso gli elementi storici che hanno caratterizzato nel passato questo luogo importante anche perchè di grande passaggio.

La presentazione, che si è svolta nella sala parrocchiale del rione, è stata affidata all’architetto Nicola Zema, anticipato dagli interventi del sindaco Montano e dall’assessore all’Urbanistica Paolo Maccabei e dal comandante della Polizia Locale Alfonso Castellone.