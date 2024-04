A Porto Ceresio grandi pulizie di primavera con la Consulta giovanile

Sabato 6 aprile la Consulta giovanile di Porto Ceresio in collaborazione con il Comune organizza una giornata ecologica per le “pulizie di primavera” in vista della stagione delle passeggiate a lago e nella natura che circonda il paese.

L’appuntamento per chi vuole partecipare è per le 14,30 al Campo sportivo di via del Sole, dove saranno formate le squadre e distribuite le attrezzature.

Per organizzare al meglio l’iniziativa è richiesta l’iscrizione, che può essere fatta via mail scrivendo a: consultagiovanileportoceresio@gmail.com oppure inquadrando il QR Code che trovate nella locandina (clicca qui)