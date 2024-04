A Radio Missione dialoghi attorno alla filosofia a cura degli studenti del liceo Ferraris di Varese

Filosofia in Podcast : è il progetto che gli studenti del liceo Ferraris di Varese è stato realizzato in collaborazione con Radio Missione Francescana. Cinque le puntate che raccontano la correlazione fra uomo e natura.

Ideato e curato dalla prof.ssa Veronica Ponzellini, docente di filosofia, vede protagonisti gli studenti del triennio Sissi Bianchi, Virginia Castelnovo, Desiree Ciotola, Gabriele Geronzi, Carlotta Hofmann, Valentina Luoni, Jacopo Marchetti, Sofia Parenti, Matilde Perondi, Gabriele Petacci, Francesco Ranzoni, Marylou Saponara, Marta Sartorio, Enrico Scapinello, Marco Zappatini, Kristi Zotkaj.

Ogni puntata affronta un tema diverso: dalle scienze sistemiche di indagine sulla natura, alla vita segreta degli alberi per arrivare a dialogare con la natura mediante il cinema e le arti più svariate.

Ospite della terza puntata dedicata alla natura in Leonardo da Vinci è il dott. Giacomo Cozzi, laurea magistrale in filosofia presso Università Vita e Salute S. Raffaele e autore di pubblicazioni sulla filosofia della natura in età umanistico rinascimentale, intervistato dagli studenti liceali.

Le trasmissioni andranno in onda a partire da mercoledì 17 aprile alle ore 14 a scadenza settimanale sul network dell’emittente e potranno essere ascoltate anche sul sito del Liceo.

Il dirigente del liceo scientifico Marco Zago ringrazia padre Gianni Terruzzi, direttore di RMF, il regista Enrico e la prof.ssa Renata Ballerio per aver sostenuto e incentivato il lavoro.