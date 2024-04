“A spasso con Mr Parkinson”, al Melo di Gallarate storie di donne alle prese con la malattia

L’appuntamento è per sabato 13 aprile alle 16,30 in Sala Dragoni, in via magenta 3 a Gallarate

In vista della Giornata mondiale del Parkinson che ricorre l’11 aprile, il Melo onlus organizza un incontro per la presentazione del libro “A spasso con Mr Parkinson. Storie di donne… per non lasciarsi vivere ci vuole coraggio”.

L’appuntamento è per sabato 13 aprile alle 16,30 in Sala Dragoni, in via magenta 3 a Gallarate.

saranno presenti le autrici Silvia Giudici e Daniela Ricciardini. Le voci narranti di Anna Rizzato e Mario Bert leggeranno alcuni brani del libro.

«L’evento – spiegano gli organizzatori – vuole essere una testimonianza di differenti esperienze relative alla malattia del Parkinson, a partire dalla presentazione dei vissuti descritti nel libro presentato fino alle pratiche di cura elaborate in Rsa».

A chiudere l’evento “La mano a farfalla”, ricordi di un incontro con Bruno Lauzi al Melo.

Ingresso libero.

Qui la locandina