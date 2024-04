A Ternate si accende il ritmo con la Festa latino americana

A Ternate si celebra la cultura dell’America Latina con la Festa latino americana organizzata dalla Pro Loco. L’evento si terrà sabato 20 aprile a partire dalle 18 nella sala polifunzionale del Parco Berrini di Ternate.

Durante la serata, gli ospiti avranno l’opportunità di assaporare una deliziosa paella e rinfrescarsi con la sangria a partire dalle 19:30. Ma la festa non finirà qui, a partire dalle 21:00, infatti, la scuola di ballo New Dancing aprirà le danze, coinvolgendo in pista tutti i partecipanti al ritmo della musica latina.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare Simona al numero 392 1195718, oppure Pietro al 335 7317145.