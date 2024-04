Questa mattina il Salone Estense del Comune di Varese ha ospitato la consegna del Premio XXV Aprile ai giovani studenti di alcune scuole primarie della città e della provincia, riconoscimento istituito nel 1947 dato a bambini e bambine delle scuole primarie varesine che nel corso dell’anno si sono particolarmente distinti per l’impegno e i valori di solidarietà.

Galleria fotografica A Varese consegnato in Salone Estense il premio XXV Aprile ai giovani studenti delle scuole primarie 4 di 20

“Questo luogo è importante, il Salone Estense, dove si svolgono tanti eventi, oltre ad essere l’aula del consiglio comunale, durante il quale vengono prese decisioni per la città e per il futuro – ha spiegato il Sindaco di Varese Davide Galimberti – Dopo la guerra gli illuminati che amministravano la città hanno deciso di istituire questo premio che voi andrete a ricevere. E lo hanno fatto insieme alle tante altre cose che dovevano essere fatte dopo una guerra, per ridare un futuro alle persone che vivevano qui. E’ stato un passo importante istituire questo premio che non ha scopo di premiare il più bravo o la più brava allieva, ma vuole far si che all’interno delle scuole fossero individuati bambini e bambine che divulgassero i valori su cui il nostro Stato e la nostra comunità si fondano. Con questo premio affidiamo a voi ragazzi e ragazze questa riedizione del premio con i medesimi valori della prima volta in cui fu istituito nel dopoguerra”.

Sono stati premiati 88 alunni e alunne delle classi terze, quarte e quinte delle primarie varesine.

“Il 25 aprile si celebra la democrazia, la libertà e la costituzione – ha affermato l’Assessora ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio – Questo premio è stato istituito affinché attraverso la scuola questi valori continuino nel tempo. Quindi chiedo ai giovani cittadini che sono qui oggi di essere un esempio per i loro compagni e amici”.

La consegna del premio è stata accompagnata dal Quartetto Sax del Liceo Musicale di Varese. Presenti anche la vicesindaca Ivana Perusin, il presidente del consiglio comunale Alberto Coen Prosini, i consiglieri comunali Giulia Mazzitelli e Alessandro Pepe e i sindaci di Lozza e Brinzio.