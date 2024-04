A Varese il primo match “delle Stelle” di Improvvisazione teatrale

In scena alcuni tre tra migliori improvvisatori del panorama milanese improvviseranno in squadre miste, insieme ai professionisti varesini

Appuntamento per il primo match delle Stelle di Improvvisazione teatrale , un evento emozionante che vedrà i migliori improvvisatori del panorama milanese unirsi ai professionisti varesini. In scena Eugenio Galli e Spazia D’Onofrio della compagnia La Balena Impró, Luca Canavesi della compagnia TeatriBù e dei Plateali, Marta Ponti, Ivo Ortelli e Davide Coda saranno tra i protagonisti di questa serata spettacolare.

L’evento è in programma per il 6 aprile al teatro San Giovanni Bosco a Sant’Ambogio di Varese, promette di regalare risate e divertimento a tutti i presenti. Con la presentazione di Andrea “il Giolli” Giuliani e l’arbitraggio di Gianni Cioffi, accompagnati dalla musica di Enrico Salvato. Il prezzo del biglietto è di 14 euro per l’intero e di 10 euro per il ridotto. Inoltre, c’è una speciale promozione per i gruppi: se vieni con almeno altre tre persone e prenoti utilizzando il codice CITTÀDELCAPO, tutti pagherete il prezzo ridotto.

Per informazioni: Gianni 333.6121900 o info@plateali.it.

(Foto di repertorio)