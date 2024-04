A Varese raccolta firme del Partito democratico in difesa della sanità pubblica

“Difendiamo la sanità pubblica: vieni a firmare anche tu!” è lo slogan scelto dal PD per raccogliere firme sul diritto alla salute. A Varese l’iniziativa si terrà sabato 13 aprile dalle 10 alle 13 all’inizio di corso Matteotti.

«Ogni individuo ha il diritto di curarsi e accedere universalmente a cure mediche di qualità – spiega la segretaria Manuela Lozza –, ma purtroppo in Regione Lombardia non è così. Le nostre proposte sono molto chiare: un centro unico prenotazioni per abbattere le liste d’attesa, assunzione e stabilizzazione del personale sanitario cancellando l’obrobrio dei medici a gettone, copertura dei costi sanitari delle RSA con potenziamento del servizio in favore degli anziani e potenziamento medicina territoriale».

«Come comunità politica – attacca la segreteria dem – ci impegniamo a difendere il nostro sistema sanitario nazionale, ma soprattutto quello lombardo. Purtroppo, viviamo in una regione martoriata dalle scelte politiche miopi della destra; la quale non solo ha privatizzato la sanità, ma ha anche cancellato la medicina territoriale: un punto di riferimento per molti cittadini in condizione di fragilità».

«Vogliamo un sistema sanitario universale – conclude la segretaria PD – a cui possano accedere tutti. Come PD crediamo che questo tema sia una priorità assoluta: solo col supporto e le firme dei cittadini possiamo far capire alla destra di governo che i cittadini chiedono una sanità diversa: pubblica, universale e più efficiente».