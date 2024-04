A Varese si parte dalla cucina per raccontare la carta e il riciclo

Giovedì 11 aprile al De Filippi la presentazione del volume “Ricette di Carta”, racconto dell’incontro sostenibile tra arte gastronomica e filiera della carta. L’evento è organizzato dal Comune di Varese in collaborazione con COMIECO in occasione della campagna nazionale Paper Week

Cosa hanno in comune la parmigiana di melanzane e un cartone ondulato? La ribollita e il cartone per le uova? O ancora, la torta di pane e il cartoncino? La risposta è nelle pagine di Ricette di Carta, il libro nato da un’idea di COMIECO – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi a cura della giornalista gastronomica Giulia Mancini e in collaborazione con l’Università degli Studi delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Il volume sarà presentato giovedì 11 aprile alle 17 all’Istituto De Filippi in via Brambilla n. 15 a Varese. Dopo l’apertura dei lavori affidata a Nicoletta San Martino, assessore a tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese, prenderà la parola Giovanni Baggio, preside dell’Istituto De Filippi. A seguire la presentazione a cura dell’autrice Giulia Mancini e la tavola rotonda con: Carlo Montalbetti, direttore generale Comieco; Gabriele Cena, responsabile relazioni esterne e partnership di UNISG di Pollenzo; Alberto Broggini, chef Istituto De Filippi. Chiuderà i lavori l’onorevole Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e promotrice della legge 166/2026, cosìddetta legge antispreco. Modera: Stefania Radman, giornalista di Varesenews. Seguirà aperitivo.

“Dal parallelismo tra cibo e carta nasce una narrazione coinvolgente e originale che apre le porte sul complesso mondo della raccolta differenziata e delle diverse fasi del processo industriale di riciclo e produzione di carta e cartone, un circolo virtuoso che si innesca dalla raccolta differenziata nelle nostre case – spiega l’assessore Nicoletta San Martino – L’obiettivo è creare sempre maggiore consapevolezza su temi fondamentali come quelli della corretta differenziazione dei rifiuti, del recupero e del riciclo nella prospettiva dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale”.

Per altre informazioni sulla Paper Week: www.comieco.org