A Varese si scaldano i fornelli della solidarietà per Cuore di cuochi, la sfida “tra vip”

Ultimi posti disponibili per partecipare alla cena benefica Cuore di Cuochi. I partecipanti potranno degustare e votare i piatti preparati da deputati, sindaci, assessori e consiglieri regionali, in una sfida ai fornelli solidale che anticipa le prossime campagne elettorali.

L’appuntamento con Cuore di Cuochi è per martedì 9 aprile alle ore 19.30 a Ville Ponti. L’intero ricavato della serata andrà a Fondazione Giacomo Ascoli a sostegno del progetto Il Faro di largo Flaiano, dove saranno accolte le famiglie dei bambini ricoverati all’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte oltre a medici, ricercatori e associazioni impegnati a sostenere i pazienti nei loro percorsi di cura.

La serata di Cuore di cuochi, presentata e animata da Roberto Bof, sarà aperta da un ricco buffet di antipasti seguito da un menù tre portate, ciascuna preparata da una delle tre squadre in gara. Ogni squadra è una brigata composta da noti personaggi del mondo della politica e capitanata da una cuoca per passione.

In particolare Davide Galimberti, Giacomo Cosentino, Nicoletta San Martino e Roberto Puricelli saranno i componenti della squadra Barbabietola, guidata dalla cuoca Gabriella Fantuz per realizzare insieme il piatto In Rosa. Da Roma i deputati Maria Chiara Gadda, Andrea Pellicini e Stefano Candiani formano la squadra Verza impegnata a preparare Pizzoccheri in calamarata con la supervisione della cuoca Iara Dos Santos.

Infine dal Pirellone di Milano arriva la squadra Mirto composta da Elena Lucchini, Francesca Caruso, Emanuele Monti, Samuele Astuti e Raffaele Cattaneo per creare il piatto Sardinia Contamination guidati dalla cuoca Elena Merella Paolucci.

Ogni tavolo potrà esprimere un voto da 1 a 4, valutando non solo il gusto ma anche il miglior servizio ai tavoli e la simpatia. Al termine della serata verrà premiata la squadra vincitrice della nona edizione di Cuore di Cuochi, ma tutte otterranno la stessa gratitudine, pari merito, per il loro contributo solidale.