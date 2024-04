A Velate le “Onde barocche” omaggiano il clavicembalo

Prende il via anche quest’anno la rassegna di musica antica “Musica a San Cassiano” , da sabato 4 a sabato 25 maggio alle 17.30 nella chiesetta di San Cassiano per continuare domenica 2 alle 16.30 e domenica 16 giugno alle 21 nella chiesa di Santo Stefano in Velate. E’ iniziata circa vent’anni fa e da allora l’interesse per la musica barocca è molto aumentato, arrivando a riempire la chiesetta e ad avere pubblico fuori sotto l’ombrello che ascolta…una bella soddisfazione.

Le proposte variano da musica d’insieme con le “Onde barocche” sempre con strumenti barocchi, violino, flauto, oboe, viola da gamba e cembalo, Ensemble con violino, arpa tripla, viola da gamba, chitarra e tiorba, musiche per due cembali e, ultimo concerto a San Cassiano, per solo cembalo.

Gli ultimi concerti saranno a Santo Stefano in Velate, domenica 2 giugno con i “Dialoghi di pace” con al centro il messaggio di papa Francesco per la giornata mondiale della Pace nella già sperimentata formula di dialogo a più voci con musica. Argomento di grande attualità purtroppo , quello della Pace ma il dialogo verterà anche sull’ Intelligenza artificiale e sui suoi risvolti potenzialmente pericolosi che Papa Francesco ha giustamente messo in luce. Interventi musicali con Issei Watanabe viola da gamba e violoncello, Daniela Fontana e Bruna Panella al cembalo. Ultimo concerto con le voci a cappella dei “Gaudentes Musici” domenica 16 giugno alle 21.