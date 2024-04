A Venegono gli incontri sulla legalità dell’ex magistrato Giuseppe Battarino

Due serate per capire quali sono le basi del nostro vivere associato, i principi fondamentali della Costituzione italiana, le norme fondamentali che regolano la giustizia. Sembrerebbe un programma per addetti ai lavori, e invece sono i punti più affascinanti e interessanti del “Progetto Legalità Quotidiana” dell’ex magistrato, oggi divulgatore, giurista e scrittore, Giuseppe Battarino.

Dopo molte serate da tutto esaurito in diversi comuni del Varesotto e del Comasco, il progetto di Battarino arriva anche a Venegono Inferiore su iniziativa dell’amministrazione comunale in collaborazione con i Comuni Comuni di Gornate Olona e Venegono Superiore.

«Si tratta di una proposta, rivolta a tutti i cittadini, tesa a promuovere la condivisione di una cultura diffusa delle regole, del rispetto reciproco, della promozione e dello sviluppo non individualistico ma sociale di ogni persona – spiegano i promotori – Tale condivisione, destinata a coinvolgere verticalmente gli Enti e i cittadini, costituisce il presupposto per comportamenti quotidiani rispettosi della legge e per l’acquisizione della capacità di individuare segnali di presenze di comportamenti criminali nel tessuto sociale».

Il progetto si compone di due incontri aperti al pubblico, ad ingresso libero, e rappresenta uno spazio utile per poter comprendere in maniera semplice e accessibile i presupposti costituzionali e le dinamiche dell’ordinamento giudiziario e del procedimento penale, le basi di legalità e di sicurezza e le modalità di comunicazione dei fenomeni criminali e della giustizia.

Il primo incontro è in programma lunedì 8 aprile alle 20,45 nella Sala consiliare del Comune di Venegono Inferiore, in via Mauceri 5, all’interno del ricco programma della Welfare Week 2024 dell’Ambito Territoriale di Tradate, attuato in collaborazione con diverse realtà pubbliche e private del territorio.

Il secondo incontro si terrà lunedì 15 aprile, sempre alle 20,45 in Sala consiliare.

Giuseppe Battarino guiderà la serata con la sua grande capacità di rendere semplice ciò che appare complesso, senza mai perdere il rigore e la precisione del giurista, in un percorso sul tema della legalità e della sicurezza anche tramite il supporto di immagini e video, tratti dalla cronaca, dal cinema, da sceneggiati televisivi, e mostrerà come la giustizia e la sicurezza vengono raccontate e volte in maniera distorta o con inganni narrativi.