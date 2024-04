A Villa Alceo di Viggiù il forum Gambit Retreat si interroga sui futuri assetti europei ed internazionali

Si è aperto oggi a Villa Alceo, a Viggiù, il forum internazionale Gambit Retreat 2024, un convegno che affronta importanti questioni di politica e d’economia internazionale che potranno definire i futuri assetti del mondo.

«L’accelerazione del cambiamento globale sotto ogni aspetto, dall’ambiente fisico alle guerre in atto e minacciate, impone una riflessione approfondita, volta a coordinare le strategie politiche ed economiche per governare il cambiamento e non esserne travolti – spiegano gli organizzatori – È questo l’ ambizioso obiettivo del convegno che individua importanti priorità per i prossimi anni per la stabilizzazione della pace, il rafforzamento dell’economia europea, la gestione della sfida demografica e la regolazione delle tecnologie che impongono la necessità di politiche attive a livello europeo e internazionale».

Un panel di esperti internazionali affronterà argomenti chiave, come guerra e pace, competizione tra grandi poteri, vecchie e nuove alleanze, le tendenze macroeconomiche, le prospettive delle banche centrali e cosa significa veramente l’intelligenza artificiale per la società, i governi e le imprese.

Partecipano, tra gli altri, Jurg P. Schwerzmann, consulente svizzero nel settore dello sviluppo del business internazionale. Esperto nel settore del futuro sostenibile e del supporto all’integrazione multiculturale. Formatore gestionale e commerciale, specialista in gestione del cambiamento con focus sull’implementazione della strategia e sui concetti di go-to-market e del turismo mirato e sostenibile.

Taavi Rõivas, ex Primo Ministro dell’Estonia (2014-2016) e presidente di AuVe Tech, il principale produttore mondiale di bus navetta autonomi, uno dei maggiori esperti mondiali di trasformazione digitale e preparazione al futuro.

Michel Sapin, ex ministro dell’Economia e delle Finanze francese, autore di una delle principali leggi anticorruzione del mondo (Leggi Sapin e Sapin 2), Michel Sapin è uno dei più importanti esperti di economia in Europa.

Pierre-Jérôme Hénin che ha ricoperto l’incarico di consigliere per la comunicazione di due ministri degli Esteri francesi, Catherine Colonna e Michel Barnier. Già portavoce di Michel Barnier e viceportavoce per le questioni internazionali durante la presidenza francese di Nicolas Sarkozy.

Paul Vallet membro associato della Global Fellowship Initiative del Centro di Ginevra per le politiche di sicurezza. Ha insegnato Storia moderna e Relazioni internazionali a Sciences Po Paris dal 2002 al 2012 e presso l’Institut National des Langues et Civilizations Orientales di Parigi dal 2007 al 2012.

Adine Gavazzi Cattedra UNESCO all’Università di Genova. Architetto svizzero del Politecnico di Milano, specializzato in antropologia andina e amazzonica, studia culture forestali, paesaggi curativi e architettura cerimoniale preispanica e indigena. La sua tecnomorfologia sul campo ha definito una base teorica disciplinare per l’analisi del patrimonio archeologico e delle sue culture viventi.

L’iniziativa è curata dalla Gambit, società di Parigi focalizzata su consulenza e metodologie uniche per governi e organizzazioni internazionali. La Società è stata fondata da Igor Lys che dal 2016 ha collaborato con il governo francese e importanti think tank, tra cui la fondazione Jean Jaurès, come esperto di Europa dell’Est e sicurezza.

Il forum proseguirà fino a domenica 28 aprile.