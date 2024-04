Accolte le ragioni delle famiglie: la primaria Canetta di Sant’Ambrogio avrà la classe 1^

I bambini iscritti in prima per il prossimo anno scolastico alla primaria Canetta di Sant’Ambrogio (IC Varese 3 Vidoletti) rimangono 11, ma la classe si farà.

Una bella notizia per le famiglie del quartiere che aveno reagito con preoccupazione il mese scorso alla scelta dell’Ufficio scolastico provinciale di non attivare la prima elementare a settembre 2024.

La decisione di allora sembrava matematicamente scontata, visto che il numero minimo di iscritti per attivare la classe è di 15 alunni. Ma nel caso della primaria Canetta ci sono una serie di condizioni particolari da tenere in considerazione. Le famiglie le avevano raccontate alcune a VareseNews (in QUESTO ARTICOLO) e le hanno riportate anche al proovveditore Giuseppe Carcano, in un successivo incontro.

Ragioni sociali, confermate dal Comune di Varese, di organizzazione familiare e anche di prospettiva, visto il maggior numero di bambini delle corti di età successive residenti nel quartiere, che hanno convinto scuola e Ufficio scolastico a trovare una soluzione.

L’Ufficio scolastico provinciale ha infatti assegnato “qualche ora in più” alla scuola. che dovrà comunque procedere a una riorganizzazione interna per coprire il resto del monte ore necessario ad attivare la classe prima alla Canetta a settembre. Una soluzione eccezionale per rispondere a una situazione particolare.

Scrive soddisfatto un papà: