Addio Whirlpool, a Cassinetta inizia l’era Beko Europe in nome della sostenibilità

Da oggi, martedì 2 aprile, diventa operativo l’accordo tra l’americana Whirlpool e i turchi di Arcelik sotto il marchio Beko Europe.

Per i lavoratori dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno, polo dell’elettrodomestico da incasso, la mattinata è iniziata con una sorpresa. Fuori dalle singole unità produttive è comparso il nuovo marchio di fabbrica, “Beko Europe“, e ad ogni dipendente è stato consegnato dai capi reparto un portachiavi e una busta con dei semi da piantare accompagnati da questo messaggio (in inglese): «Unisciti a noi nel seminare insieme i semi per un futuro resiliente, diversificato, innovativo e sostenibile. Il tuo contributo porta avanti l’eredità di Whirlpool Corporation e Arcelik e aprirà la strada a un nuovo inizio con Beko Europe. Grazie per aver preso parte al nostro entusiasmante viaggio! La nostra carta da semi fatta a mano diventa una pianta dopo essere stata utilizzata. Piantala per vederla crescere».