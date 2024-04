Agricola Home & Garden, dove inizia la primavera

Non solo home decor e arredo. La Primavera di Agricola Home & Garden è il festival delle piante e dei fiori che quest’anno trovano casa in un vivaio completamente rinnovato

Dove inizia la Primavera? Con questa domanda si inaugura l’allestimento della bella stagione con le nuove collezioni Primavera/Estate di home decor e arredo giardino di Agricola Home & Garden. Un’esposizione che vuole essere, anche, una lezione di meraviglia e un invito alla fantasia dei primi giochi dei bambini.

LA FIABA CONTINUA

Nelle affissioni per le strade della città di Varese si può scorgere una bambina che cammina per un campo colorato dai fiori spontanei quasi a proseguire quel cammino iniziato a Natale con con lo spot video “C’era una volta…” e il libricino illustrato dedicato a grandi e piccini dal titolo “La fiaba d’Inverno”.

Un viaggio vissuto attraverso la spontaneità e la meraviglia di una bambina che scopre l’incanto della stagioni. Un’immagine che vuole ispirare e raccontare una storia e tutte le emozioni che la Natura, specialmente in questa stagione, sa infondere.

La Primavera è il momento in cui ci permettiamo di immaginare un mondo più bello e sostenibile. Il primo fiore che sboccia è più di un semplice fiore: è una piccola rivoluzione, un simbolo di ottimismo e gioia che non conosce confini, nonostante le sfide che il mondo possa presentare. È un richiamo alla nostra natura più autentica, alla capacità di trovare bellezza anche nei momenti più bui.

LE COLLEZIONI PRIMAVERA/ESTATE DI AGRICOLA HOME&GARDEN

Ed è alla Natura che in Primavera continua a sorprenderci ogni anno, come se fosse la prima volta, che sono dedicate le collezione di home decor e arredo da esterno esposte nel concept store e garden center di via Pisna 1 a Varese.

La prima collezione è dedicata a tutti i colori della Primavera e la sua caleidoscopica generosità in quanto a forme e colori: il rosso dei frutti di melograno che sembrano perle preziose o l’allegria delle fragole, il giallo brillante dei limoni di Sorrento e l’azzurro del cielo e del mare che si specchiano nei set arredo in stile Mediterraneo.

La seconda collezione è dedicata agli “Earth Lovers” innamorati dei colori della Terra e ai suoi elementi essenziali: la terra, l’aria e l’acqua. Il verde delle piante, il rosso-bruno della terra del deserto e il blu del cielo, del mare. Le forme scolpite dalla sabbia e dal vento. Il verde rigoglioso delle foreste pluviali. A tutti gli effetti, la celebrazione di 4 elementi della Natura

UN VIVAIO INNOVATIVO E SOSTENIBILE

Ma non solo home decor e arredo. La Primavera di Agricola Home & Garden è il festival delle piante e dei fiori che quest’anno trovano casa in un vivaio completamente rinnovato per migliorare l’esperienza dei clienti in negozio, lungo un percorso all’insegna dello spazio, della luce e della sostenibilità, grazie anche all’impianto fotovoltaico installato sul tetto del garden.

Anche quest’anno, per Agricola Home & Garden, la Primavera è un’occasione per celebrare la bellezza della Natura con lo stesso entusiasmo di quando si era bambini e un bouquet di fiori di campo ci sembrava il più prezioso dei doni.

È possibile visitare il nuovo allestimento di Agricola Home & Garden tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 con orario continuato.

CONTATTI

Agricola Home & Garden

Via Pisna, 1, 21100 Varese

T: 0332 313145