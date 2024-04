Agrivarese fa il pieno: ai Giardini Estensi trattori, animali, fiori e prodotti della terra

Una giornata di festa all’insegna del mondo dell’agricoltura quella di oggi – domenica 7 aprile – a Villa Mirabello e ai Giardini Estensi di Varese, dove in mattinata è iniziato Agrivarese.

Galleria fotografica Agrivarese fa il pieno: ai Giardini Estensi trattori, animali e i prodotti della terra 4 di 16

Dopo l’edizione sul Lago Maggiore nell’ottobre 2022, i produttori del Varesotto e del territorio sono ritornati nella Città giardino in occasione della decima edizione della feria promossa da Camera di Commercio e dal Comune di Varese insieme alle associazioni di categoria del comparto agricolo con l’obiettivo di «promuovere e valorizzare la produzione agricola locale».

Complice la bella giornata di sole e il clima primaverile, non si è fatta attendere la risposta di tanti visitatori, in particolare di famiglie, alla manifestazione in pieno centro. Quasi 40 gli stand dei produttori locali che hanno preso posto e fatto conoscere i sapori della tradizione ai piedi del palazzo, al cui in ingresso non sono mancati i tradizionali trattori da esposizione, mentre nel giardino di Villa Mirabello tanti animali della fattoria, dagli esemplari nostrani più particolari come la Nera di Verzasca passando per i pony a disposizione dei bambini, che non hanno perso l’occasione per un giro in sella.

Alla mattina, attorno alle 9:30, il taglio del nastro alla presenza delle autorità, tra cui il sindaco Davide Galimberti e la vice Ivana Perusin insieme al presidente della Provincia Marco Magrini, il consigliere regionale ed ex presidente della commissione sanità lombarda Emanuele Monti e il presidente di Camera di Commercio Mauro Vitiello.