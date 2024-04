Ai Giardini Estensi di Varese alla scoperta del lato queer delle piante

Il 4 maggio a Varese uno spettacolo itinerante di teatro drag. L’evento si suddividerà in due turni, il primo con inizio alle 15.30 e il secondo alle 18.00. La durata è di 90 minuti. Ecco come iscriversi

Un’esperienza immersiva e unica di teatro drag all’interno della natura. E’ questa l’esperienza che cercherà di far vivere Demetra, scintillante Drag Queen, ai partecipanti all’evento Botanica Queer, in programma sabato 4 maggio a Varese.

Demetra, una Drag Queen dalla personalità scintillante, guiderà i partecipanti in un percorso che approfondisce gli aspetti più intriganti delle piante che ci circondano. Organismi variopinti, mutiformi e dal genere fluido, che riflettono la nostra stessa diversità. Conoscerle è uno strumento per aprirci a nuovi punti di vista sul mondo. E per scoprire che, come afferma Demetra in una scena memorabile dello spettacolo, “una Drag Queen e una botanica possono giungere alle stesse conclusioni”.

L’evento si suddividerà in due turni, il primo con inizio alle 15.30 e il secondo alle 18.00, entrambi presso i Giardini Estensi di Varese. La durata è di 90 minuti, mentre il numero massimo di partecipanti è 35 (per ogni replica).

L’iscrizione è gratuita, ma richiede la registrazione alla pagina “Iscrizione Botanica Queer 4 maggio”

Quest’iniziativa è frutto del progetto Green It Up!, promosso dall’Istituto Oikos (organizzazione impegnata nella tutela della biodiversità) in collaborazione con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.