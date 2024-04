“Aiutare un bambino a crescere. Ci hai mai pensato?”: un corso introduttivo all’esperienza dell’affido familiare

L’Associazione Famiglie per l’Accoglienza, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto e il Patrocinio del Comune di Varese, organizza un corso introduttivo all’esperienza dell’affido familiare.

“Aiutare un bambino a crescere. Ci hai mai pensato?” è il titolo del ciclo di quattro incontri destinato in particolare a coloro che sono interessati all’esperienza dell’affido familiare, tema di grande attualità anche a livello legislativo, tanto che sta per essere avviato in Parlamento l’iter legislativo del disegno di legge “Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento”.

Gli incontri del corso di Varese saranno tenuti da famiglie che vivono l’esperienza dell’affido in varie forme e prevedono la presenza di professionisti e genitori affidatari con i quali si potrà interloquire con domande, richieste di chiarimento e approfondimenti su vari aspetti che comporta l’affido di un bambino.

Gli incontri si terranno presso la Sala Incontri di via Crispi 4 a Varese secondo il seguente calendario:

Venerdì 10 maggio ore 21

“Aprirsi all’accoglienza: dal desiderio all’esperienza”

Venerdì 17 maggio, ore 21

“Le diverse forme di accoglienza di minori e i bisogni emergenti sul territorio”

Venerdì 24 maggio, ore 21

“Il bambino fra due famiglie: come custodire i suoi legami e la sua storia”

Venerdì 31 maggio, ore 21

“La famiglia accogliente e la rilevanza della compagnia tra famiglie”

Le iscrizioni si raccolgono sino al 5 maggio 2024

Per informazioni si può scrivere a segreteria.varese@famiglieperaccoglienza.it