Al Centro Insubre di Studi Politici si discute dell’opera con i discorsi dell’arcivescovo Delpini

Giovedì 18 aprile alle 10 a Varese presso il campus universitario di Bizzozzero (Padiglione Seppilli – Via Ottorino Rossi) il Centro Insubre di Studi Politici (CISP) organizza un interessante incontro aperto al pubblico. Verrà presentato il volume “Più giusti, più liberi” (ed. In Dialogo) dell’arcivescovo di Milano monsignor Mario Enrico Delpini, che contiene i contributi del presidente della Corte di Appello di Milano dottor Giuseppe Ondei e del presidente dell’Unione Giuristi Cattolici di Milano avvocato Mattia F. Ferrero.

Relatori dell’incontro saranno monsignor dottor Carlo Azzimonti, vicario episcopale per gli Affari Generali dell’Arcidiocesi di Milano e moderator curiae e Paolo Bellini, professore ordinario di Filosofia Politica presso l’università degli Studi dell’Insubria (Varese – Como).

I due relatori si confronteranno sui temi trattati nel libro, partendo da sensibilità diverse e che potranno arricchire i presenti. Come afferma l’arcivescovo Mario Enrico Delpini: “è necessario dimostrare che l’ opera onesta è più solida e più redditizia dell’opera disonestà. È necessario dimostrare che la cura per il bene comune favorisce e arricchisce i cittadini, più che l’ossessione per il proprio interesse privato. Una rivoluzione morale è necessaria perché ci siamo una cura della legalità.”