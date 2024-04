Al Cinema Nuovo di Varese il documentario sui Verdena e l’incontro con il regista Francesco Fei

La rassegna « NUOVO Live! Teatro, Musica e incroci » organizzata da Filmstudio 90 APS propone un incontro con il regista Francesco Fei. L’evento si terrà il giorno lunedì 8 aprile alle ore 21:00, presso il Cinema Teatro Nuovo di Varese (viale dei Mille 39).

Francesco Fei (Firenze, 1967) è un regista italiano di film e documentari, di cui è autore e produttore con la casa di produzione Apnea Film. È anche un prolifico autore di videoclip e ha collaborato con artisti come Ligabue, Litfiba, Negrita, Franco Battiato, Irene Grandi, Tiromancino, Bluvertigo e Carmen Consoli. Durante l’incontro saranno proiettati alcuni dei videoclip diretti da Fei. A seguire, sarà proiettato il documentario sui Verdena «X sempre assenti» (Italia 2023, 52’).

Trailer:

«Una salutare lezione di vita e di naturalezza. E una risposta a colpi di minimalismo alle inutili grandeur del mondo rock» : così MyMovies riassume il senso del film dedicato ai Verdena, dove il regista racconta il gruppo nella sua quotidianità sin dal video del loro primo singolo, Valvonauta, realizzato dallo stesso Fei nel 1999. I Verdena son ancora e sempre saranno ragazzi di provincia, appartati e decisamente anti rockstar, ma con grande coerenza hanno dato vita alla loro idea musicale, energica e lucidissima, senza mettersi sempre al centro della scena ma con discrezione e semplicità, qualità rarissime nel mondo dello spettacolo.

«Un film documentario che segue il gruppo rock dei Verdena nella loro vita privata e nella preparazione del tour di “Volevo Magia”, disco che segna il loro rientro sulle scene dopo sette anni di silenzio. Un’opera unica per la sua capacità di entrare nell’intimità dei protagonisti, all’interno delle loro famiglie, nel profondo delle vite semplici che conducono e dei luoghi isolati dove vivono, ma in grado anche di raccontare la loro vita come rock band.»

Biglietto intero per incontro e film: €8, ridotto soci Filmstudio 90, Arci, over 65 e under 18: €6, ridotto soci under 25: 4€. Acquistabile sia in prevendita online sia presso la biglietteria la sera stessa. Per ulteriori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it

Per ulteriori approfondimenti:

Filmstudio 90 (pagina Facebook)

Filmstudio_90 (pagina Instagram)

www.francescofei.com