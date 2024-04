Al Fuorisalone due mostre con le opere dell’artista angerese Elena Brovelli

L’arte di Elena Brovelli, in mostra a Milano nei giorni della Design Week. Le opere dell’artista angerese sono protagoniste di due eventi organizzati nell’ambito del Fuorisalone. Le tele, dove i tessuti prendono forma e diventano arte contemporanea, si potranno ammirare in un’esposizione a lei dedicata alla galleria Art Events e in una collettiva agli studi di Bonsaininja.

L’artista

Il cammino dell’artista è incominciato con un tessuto unico: un tessuto del quale lei, tutt’oggi, ne ricerca la genesi. Elena inizia a dedicarsi totalmente all’arte in seguito a un periodo complesso della sua vita, un lasso di tempo in cui ogni aspetto della sua esistenza viene messo in discussione. Attraverso uno studio della materia, l’artista ricerca se stessa: le sue opere sono il principale canale espressivo attraverso cui ricostruire il suo vissuto, le sue esperienze. I suoi quadri sono un medium per raccontarsi, ricostruire il suo passato, riscoprire i suoi anni più complessi. Il tessuto, fra le mani di Elena, risponde ogni volta in modo differente. Sono proprio le mani, infatti, il mezzo creativo dell’artista, attraverso cui dona forma ai suoi quadri: l’atto creativo diviene un atto di auto accettazione e auto guarigione. Plasmando la materia Elena plasma se stessa: i contrasti, le ambivalenze, i dolori e le gioie vengono rappresentate attraverso colori e forme differenti. L’arte le permette di essere, di andare oltre, di mettersi a nudo di fronte al suo pubblico il quale può conoscere la sua vera essenza, superando le apparenze.

