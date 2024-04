Al Multisala la proiezione di “A’ Mare” il film di Piga girato anche ad Azzate

Si terrà a Varese lunedì 8 aprile 2024 alle ore 21.00 al Multisala Impero di Varese, la prima visione dell’ultimo film corto “A’Mare” di Alessandro Piga.

Si tratta di una produzione quasi del tutto Varesotta perché molte delle scene sono state girate ad Azzate. L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati: qui il link per prenotare il proprio posto con eventbrite

Il tema dominante nella commedia di trenta minuti di Piga è la storia d’amore tra Sofia e Marco, dal suo inizio fino alla conclusione del rapporto tra i due. Il titolo gioca sulla parola “amare” e sul paragone con l’essere travolti dalle onde del mare: prospettive diverse negli stessi luoghi ma in situazioni opposte della relazione.

Questo secondo film di Alessandro Piga ha trovato ispirazione proprio nel Varesotto, in particolare nel paese di Azzate. Questo ha permesso la collaborazione con Pro Loco: «Già nel precedente corto ‘Bastava tornare bambini’ di Piga abbiamo fornito collaborazione per alcune scene, presso una delle belle ville di Azzate -spiega il presidente Nicola Tucci -. L’anno passato si è presentata una seconda occasione e abbiamo collaborato volentieri ad altre scene con “A’Mare’: in un ristorante di Azzate, al Belvedere e in via Volta».

In ambito cinematografico c’è stato un illustre precedente, con la pellicola di Giacomo Campiotti, “Corsa di primavera” del 1989, dove Azzate compariva in una scena.

Il trailer