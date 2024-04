Al Nuovo di Varese volontari in scena per festeggiare i 160 anni della Croce Rossa Italiana

Il Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate ha scelto di impegnarsi nell’organizzazione di una serata speciale: lunedì 6 maggio alle ore 21 presso il Cinema Teatro Nuovo di Varese (viale dei Mille, 39) andrà in scena uno spettacolo teatrale originale e coinvolgente

Lunedì 8 maggio sarà la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Quest’anno per celebrare i 160 anni della Croce Rossa Italiana il Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate ha scelto di impegnarsi nell’organizzazione di una serata speciale: lunedì 6 maggio alle ore 21:00 presso il Cinema Teatro Nuovo di Varese (viale dei Mille, 39) andrà in scena uno spettacolo teatrale originale e coinvolgente.

Sull’onda del successo dell’esordio dello scorso anno, i Volontari del Comitato daranno vita al nuovo spettacolo teatrale “ La Forza delle Idee…tutto comincia qui”, il titolo richiama l’importanza della storia, perché conoscere le radici e il passato della Croce Rossa permetterà al pubblico di conoscere meglio lo spirito che anima l’Associazione, ancora oggi.

Un narratore fantasioso e un coinvolgente talk-show accompagneranno gli spettatori alla scoperta delle origini della Croce Rossa, di come può nascere e diventare eterna un’idea che si fonda sull’attenzione e sul soccorso del prossimo, ovunque e chiunque esso sia.

La trama si ispirerà ai principi diffusi dal fondatore Jean Henry Dunant, un visionario del bene, che ha dato vita a una realtà che opera globalmente per aiutare chi si trova in difficoltà. Sarà riservato un approfondimento alla storia italiana dell’Associazione con tante curiosità e aneddoti.

All’ingresso del teatro, gli ospiti potranno visitare la mostra fotografica di Ibrahim Malla “160 anni di Umanità”, ammirare la raccolta storica di spille donate da Luigi Cappiello e acquistare una copia del “Souvenir de Solferino”.

Appuntamento lunedì sera 6 maggio, alle 21:00 presso il Cinema Teatro Nuovo (viale dei Mille, 39 a Varese), offerta libera.

In diretta anche su www.crivarese.it/varese/spettacolo6maggio/

«Lo “spettacolo” è ideato, scritto e interpretato dai Volontari del Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana, con l’aiuto di alcuni amici, che ringraziamo – spiegano gli organizzatori -. Un’idea, un concetto, un’idea finché resta un’idea è soltanto un’astrazione… e noi 160 anni dopo vogliamo raccontare come questa idea invece è diventata realtà, come è nata e come uomini e donne di tutto il mondo hanno, nel tempo, continuato a portare avanti l’IDEA di Henry Dunant».