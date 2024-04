Al Palaborsani di Castellanza “Giovani Attivi” e protagonisti

Sabato 13 aprile a partire dalle ore 16 presso il PalaBorsani in via per Legnano a Castellanza, Energicamente organizza l’incontro-conferenza “Giovani Attivi: percorsi di protagonismo e di sviluppo dell’associazionismo giovanile” promosso all’interno progetto Good Times della misura “La Lombardia è dei giovani” di Regione Lombardia.

Si parlerà partendo dalle organizzazioni giovanili locali con la partecipazione di associazioni di giovani e adolescenti,

che vivono esperienze nel territorio del legnanese e Altomilanese e promuovono attraverso i propri eventi occasioni di responsabilizzazione, autonomia e autorganizzazione. L’intenzione è di dare voce a queste esperienze che sviluppano grandi capacità ideative e innovative, dando anche suggerimenti su come i gruppi possono evolvere e diventare organizzazione dove crescere e si sperimentare esperienze di orientamento e educazione tra pari.

Un campo dove mettere in gioco competenze e abilità sia negli aspetti formali che pratici secondo le opportunità date dalla legge regionale sui giovani in combinazione con quelle relative alla legge del terzo settore e del volontariato.

Parteciperanno le associazioni giovanili Politics hub, Area Giovani, Spazio Zero e il gruppo giovanile Origami, ingresso libero e gratuito.