Al Sacro Monte di Varese l’evento dedicato a Domenico Zamberletti

Mercoledì 24 aprile 2024 al Sacro Monte di Varese nella Chiesa dell’Immacolata che precede la Via Sacra si terrà la manifestazione “Riscopriamo il Domenichino”, una narrazione di Carla Tocchetti con letture di Valentina Vannetti tratte da un testo teatrale di Angela Dematte’ e dal volume di Maricilla Piovanelli (Macchione Ed.), con la partecipazione speciale del solista Maestro Sandro Pignataro al violino.

L’evento, una seconda edizione dopo la grande partecipazione della prima, è a ingresso libero in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria del Monte, ma partecipa alla raccolta offerte per il rinnovo della illuminazione interna della Cappelle della Via Sacra.

Alle ore 20.15 è prevista l’apertura della Chiesa al pubblico, alle 20.30 inizierà l’evento, preceduto da una breve introduzione sul significato della Chiesa per la Via Sacra.