Al Teatro di Germignaga i “Racconti dal lago fino allo spazio e da una caramella fino a un palazzo”

Domenica 7 aprile alle ore 16.00 al Teatro Italia di Germignaga un divertente e poetico spettacolo di teatro d’attore e musica dal vivo pensato per tutta la famiglia e liberamente ispirato a Gianni Rodari, per passare insieme una spensierata e gioiosa domenica pomeriggio.

In scena, per l’ultimo appuntamento dedicato al teatro ragazzi, Youkali Teatro con il suo ultimo lavoro “Racconti dal lago fino allo spazio e da una caramella fino a un palazzo” dedicato a tutta la famiglia e realizzato in coproduzione proprio con il Teatro Italia di Germignaga.

RACCONTI DAL LAGO FINO ALLO SPAZIO E DA UNA CARAMELLA FINO A UN PALAZZO

Un viaggio coinvolgente e bizzarro, con la regia di Lidia Eseleva, attraverso storie fantasiose e divertenti liberamente ispirate alle opere di Gianni Rodari sulle note dal vivo di Vito Zeno, musicista tra i più apprezzati del panorama jazz nazionale che divide la scena con Claudio Cadario, regista e drammaturgo, che torna nelle vesti di attore dopo la coinvolgente ed intensa interpretazione in “Tu passerai per il camino” spettacolo presentato in prima nazionale proprio a Germignaga lo scorso mese di gennaio. In “Racconti dal lago” si farà la conoscenza con due buffi personaggi ed un contrabbasso che racconteranno la storia di Cappuccetto Rosso e della Giraffa, di incredibili caramelle, di viaggi nello spazio, di un naso che ha deciso di prendere il largo e tante altre storie che porteranno i presenti in un mondo dove l’immaginazione prende vita e le storie diventano realtà.

Uno spettacolo per grandi e piccini perché forse «tutti abbiamo bisogno di sentire ogni tanto belle storie e di volare con la fantasia e con l’immaginazione» raccontano dal Teatro, che annunciano il prossimo e ultimo spettacolo della stagione del Teatro di Germignaga sabato 13 aprile alle ore 21:00 con “Gino Bartali – Eroe silenzioso”, coinvolgente lavoro dedicato alla figura del grande ciclista.

Per l’acquisto dei biglietti la cassa del teatro sarà aperta a partire dalle ore 14:30 di domenica 7 aprile. Ulteriori informazioni e prenotazioni: direzioneyoukali@gmail.com / +39 339 1291433 dalle 12:00 alle 18:00 o via Whatsapp