Al teatro Prealpi in scena una commedia per sostenere il servizio trasporti oncologici della Saronno Point

L’associazione Saronno Point ODV e la compagnia teatrale saronnese Attori per Caso presentano Quello Bonanima: la commedia teatrale di Ugo Palmerini, adattata in dialetto milanese da Antonio Menichetti. Lo spettacolo è in programma sabato 20 aprile alle ore 20.30 presso il teatro Prealpi a Saronno.

L’ingresso alla rappresentazione è ad offerta libera ed il ricavato sarà destinato al sostegno dei servizi dedicati all’accompagnamento dei pazienti oncologici offerti dall’associazione Saronno Point. L’evento è patrocinato dal comune di Saronno.

La divertente commedia narra le vicissitudini di Tanin la cui casa è in lutto per il suicidio del genero, ricordato con affetto e devozione da suocera, moglie e domestico. L’intera famiglia è sconvolta dal lutto e nessuno riesce a darsi pace, nonostante il caro estinto abbia lasciato la moglie in un mare di debiti. A fare le spese di questa situazione è il povero Tanin che deve suo malgrado subire il lutto ostentato della famiglia che venera il compianto al pari di un santo. Nel corso della vicenda Tanin è protagonista di una serie di ‘gags’ che si fanno via via sempre più esilaranti con l’entrata in scena del nipote Carlo e dell’originale e strampalato mobiliere Tagliabue.