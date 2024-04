Al via la campagna elettorale di Besnate, tre candidati sindaci ai blocchi di partenza

Si avvicina la data di presentazione formale delle liste elettorali e la campagna è ai blocchi di partenza anche a Besnate. Una competizione non scontata, specie dopo che il centrodestra si è diviso su due liste, con le prime “scintille”.

In questi giorni iniziano un po’ a delinearsi i tempi della sfida, visto che il sindaco uscente Corbo sta lanciando le sue prime iniziative e che al contempo i due sfidanti stanno tirando le fila del loro gruppo e del loro progetto amministrativo.

Elezioni 2024 a Besnate: Corbo pronto a presentare la lista

Partiamo dal sindaco Gianni Corbo, che è già a buon punto: settimana scorsa ha tenuto una serata per presentare il lavoro svolto (è sindaco da dieci anni e in amministrazione da quindici, dopo esser stato assessore con la sindaca Donata Bordoni), venerdì ha annunciato il tour 2024 del “candidato sindaco a cena”, un format che era già stato proposto nel 2019.

E sabato 20 aprile alle 11 presenterà la sua lista completa, sei uomini e sei donne che si propongono come consiglieri, i cui nomi vengono nel frattempo anticipati proprio durante le dirette facebook delle “cene con il candidato”, due aspiranti consiglieri per sera, un uomo e una donna di volta in volta.

Amministrative 2024 a Besnate: Dal Secco rivede il simbolo

Dopo la rottura del fronte dei partiti di centrodestra, si sta organizzando anche Nadia Dal Secco. «La squadra l’abbiamo pronta, una lista civica con l’appoggio di Fratelli d’Italia. Che non ci abbandona, ha capito il lavoro fatto fin qui, ha riconosciuto il mio impegno nel tempo» dice Dal Secco. «E non è solo questione di partito: il consigliere comunale uscente Geddo è nella nostra squadra, così come anche Elisa Agostini della Lega è nella squadra con me» (i consiglieri sono stati eletti nella lista unica di centrodestra del 2019, qui i risultati di quelle elezioni).

Il contrassegno elettorale “Siamo per Besnate” viene confermato: campo bianco-rosso-verde, in mezzo il simbolo del paese (il biscione visconteo) sovrapposto al profilo del territorio comunale in giallo. Al posto dei tre piccoli loghi di partito (le “lenticchie”, si dice in gergo elettorale) ci sarà l’indicazione “Lista civica”. Non c’è una data per la presentazione ma Dal Secco dice che il clima è lanciatissimo: «Non credevo ma la gente mi sta mandando messaggi, mi sta rincuorando».

Besnate al voto: Andrea Bori con Lega e Forza Italia

Anche Andrea Bori sta preparando la sua corsa elettorale: dopo aver ottenuto l’appoggio di Lega e Forza Italia. «Siamo in attesa di approvazione del logo da parte dei partiti ma siamo pronti».

Una volta ottenuto il via libera, la lista e il simbolo sono pronti e ci sarà la presentazione.

Elezioni 2024 a Besnate: sarà una corsa a tre?

Va ricordato che per la presentazione formale delle liste c’è tempo fino all’11 maggio, un mese prima delle elezioni: di solito per quella data la maggior parte dei candidati sindaci sono già “in pista”. Anche se proprio Besnate non è nuova alle novità dell’ultimo minuto, come era avvenuto in particolare nel 2014 (vedi qui), quando si arrivò a cinque candidati contrapposti.