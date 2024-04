Al via la tredicesima edizione degli Incontri Chitarristici e Mandolinistici a Busto Arsizio

Prende il via la XIII edizione degli Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi, grazie al sostegno e all’iniziativa dell’Amministrazione comunale, in particolare dell’assessorato alla Cultura guidato da Manuela Maffioli.

La manifestazione si distingue per la ricchezza di proposte artistiche e culturali, promettendo un’esperienza unica per tutti gli appassionati di musica.

La programmazione prevede una serie di concerti mensili lungo l’arco dell’anno, con l’apertura della stagione nel mese di aprile e la chiusura con il tradizionale concerto dell’Immacolata presso il Santuario di Santa Maria di Piazza. Altre prestigiose sedi saranno Villa Ottolini-Tosi, i Molini Marzoli, la sala Pro Busto.

«Quello con gli Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi è un appuntamento che rinnoviamo e confermiamo con convinzione a fronte non solo dell’alto livello degli artisti che si esibiranno, ma anche per la storia e la tradizione che accompagnano questo festival di grande pregio per la nostra città. L’offerta culturale cittadina si distingue nettamente per la poliedricità dei linguaggi che riesce a proporre, intercettando il maggior numero di sensibilità e gusti, e non solo in ambito musicale. Un calendario, il nostro, possibile grazie alle capacità e ai talenti delle associazioni culturali di Busto, che pone la città su palcoscenici di respiro anche nazionale» – afferma Maffioli.

Il programma artistico vedrà alcuni gruppi giovanili emergenti e rinomati virtuosi del panorama mandolinistico italiano e internazionale. Non mancheranno inoltre le esibizioni dell’Orchestra e degli ensemble dei Mandolinisti Bustesi, la cui storia secolare si avvicina alla celebrazione del 120º anniversario nel 2025.

Uno spazio particolare è riservato alla XXXIX edizione del Festival Chitarristico Internazionale Bustese, il quale si distingue per il suo format consolidato di tre serate nel mese di maggio. Di particolare rilievo sarà l’evento nell’ambito della stagione sinfonica del Teatro Sociale “Delia Cajelli”, che vedrà il chitarrista Ausias Parejo esibirsi con l’orchestra DU.CA. di Busto Arsizio, diretta dal maestro Davide Bontempo.

Altri protagonisti delle serate saranno i noti chitarristi Greta Fisler e Domenico Mottola, che si esibiranno presso i Molini Marzoli.

Tra gli appuntamenti più attesi, si segnalano il concerto di aprile con gli artisti di “Arte del Pizzico”, nonché le performance dei maestri Ugo Orlandi e Luisella Conter a Villa Ottolini Tosi. Un gradito ritorno sarà anche quello del “Duo Savigni” nel mese di ottobre, con Enrica Savigni alla chitarra ottocentesca e la sorella Laura al fortepiano.

Infine, con il concerto di Santa Cecilia in novembre, l’Orchestra dei Mandolinisti Bustesi, oltre a offrire un’indimenticabile serata musicale, anticiperà ufficialmente la stagione successiva, che culminerà nella celebrazione del 120º anno di fondazione e attività.

La stagione si concluderà con il tradizionale concerto dell’Immacolata il giorno 8 dicembre che un ensemble a pizzico dei Mandolinisti Bustesi terrà nella splendida cornice del Santuario di Santa Maria di Piazza.

“Ci auguriamo che la partecipazione numerosa e costante del pubblico possa testimoniare la continua vitalità e il profondo legame della musica ultracentenaria per strumenti a pizzico con la cultura del nostro territorio” afferma Alberto Tovaglieri, presidente dell’associazione Mandolinisti Bustesi.