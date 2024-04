Alaska è il nuovo brano del gruppo indie pop varesino EFFETTI

Alaska è il nono brano rilasciato dagli EFFETTI, band indie pop di Varese: un brano che parla di fragilità nascoste e di una storia d’amore irraggiungibile.

“Alaska è stato un lungo viaggio, ci ha accompagnato in tantissimi concerti e adesso siamo pronti a lasciarla andare – spiega Francesca – Chi ci ha seguito in questi anni sa quanto sia importante per noi questa canzone. Ci sono voluti quasi 3 anni perché raggiungesse la sua forma finale. L’abbiamo raccolta, ascoltata e fatta maturare. Adesso èparte di noi. C’era solo un po’ di polvere che andava tolta per alleggerirla. È la nostra anima più fragile, pronta per spiccare il volo”.

Un brano che racconta di una persona estremamente viva, eppure terribilmente vicina allo strapiombo, racconta poi Tommaso: “Vorrei riuscire anche io a vivere così, perennemente in bilico. E mentre questa canzone prendeva forma, io mi avvicinavo sempre di più a questo precipizio. Perché sapendo di non riuscire a viverlo, almeno avrei voluto scriverne”.

“Quando Alaska è uscita siamo subito corsi a controllare se fosse entrata in qualche playlist editoriale di Spotify – prosegue Giulio – Quando abbiamo visto che fosse entrata in New Music Friday Italia, Scuola Indie e Una Playlist Felice siamo impazziti, eravamo in macchina e ho letteralmente rischiato di sbandare. Poi abbiamo messo il pezzo e abbiamo alzato il volume a palla.”

Il Visual Video, girato da Margherita Benzoni ed Elsa Spatola è disponibile su YouTube.