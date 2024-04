Alice Maiocchi campionessa regionale alla Grand Prix Enduro

La saronnese Alice Maiocchi campionessa regionale al Grand Prix Enduro di Brescia.

L’atleta 14enne di Enduro Mtb ha gareggiato lo scorso 24 marzo, come spiega Lorenzo Maiocchi: “Alice è riuscita a prendere il titolo di campionessa regionale ,categoria allieve, con una gara pulita senza sbavature guidando forte su sentieri tecnici e anche scorrevoli dove le doti degli atleti devono essere polivalenti e la concentrazione sempre al massimo. Risultato ottenuto grazie anche al lavoro svolto in preparazione dal suo Team Como Bike Experience di Cucciago”.

Prosegue: “Dopo aver conquistato la maglia di campione regionale Lombardo in MTB Enduro nella gara di Brescia si sta confermando nel campionato italiano di enduro mtb IES , Italian Enduro Series il 6/7 aprile prima tappa è arrivata seconda ad Aviano (PN), il 20/21 a Palazzuolo sul Semio (FI) . Ad Aviano E’ stata una gara particolare per Alice Maiocchi in quanto era l’unica della sua squadra presente ,sabato ha effettuato le prove in solitaria, concentrata e determinata , facendo tesoro dei consigli appresi dai suoi allenatori nelle gare precedenti e così si è preparata al meglio per domenica”.

Infine: “Le tre prove speciali cronometrate erano tecniche e i sentieri viscidi specialmente sulle rocce , questo ha comportato una scivolata senza danni all’atleta e alla mtb. Termina la gara in seconda posizione a pochi secondi dal primo gradino , ottimo risultato atletico e di maturità in terra Friulana. Il trasferimento sull’ appeninio tosco emiliano a Palazzuolo sul Senio , gara segnata da prove asciutte e gara con fondo bagnato a causa della pioggia notturna, questo ha causato diverse cadute degli atleti . Alice nonostante una scivolata in PS1 e una in PS2 che le hanno comportato inevitabile perdita di tempo e una forte botta alla spalla e costato , ha conquistato il secondo posto con un ottimo tempo di gara, considerando quanto accaduto. Un risultato che conferma l’ ottima condizione grazie anche al Team CBE Cucciago per la quale gareggia”.