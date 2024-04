Alla fine il treno Varese-Milano Centrale passerà da Saronno?

Da Varese a Milano Centrale con un treno diretto?

La richiesta – con un pizzico di polemica – torna alla ribalta di tanto in tanto.

E se l’ultima volta il sindaco di Varese Galimberti l’ha riproposta, se Trenord non è mai stata entusiasta di fronte all’ipotesi, adesso l’ipotesi di un treno diretto torna alla ribalta.

Dove?

Succede dentro un’altra polemica, quella in corso a Saronno sul destino dei servizi “Malpensa Express”.

Oggi da Saronno passano tutti i treni Malpensa Express per l’aeroporto, che offrono (non tutti) un servizio molto frequente e diretto dalla città a Milano centro, a Cadorna.

Ora però si avvicina l’apertura della nuova ferrovia Gallarate-Malpensa, che sposterà il baricentro – almeno in parte – dalla rete FerrovieNord che passa da Saronno alla rete Rfi che passa da Gallarate.

Il sindaco saronnese Airoldi è preoccupato, il Pd pure, il centrodestra saronnese rassicura, facendosi forte del fatto che il centrodestra è al governo in Regione, controlla Trenord e fa le scelte sulla programmazione del servizio ferroviario.

Ma cosa c’entra con Varese tutto questo?

C’entra perché proprio nell’ambito di questo dibattito Forza Italia Saronno – si presume informata in Regione – ha scritto in una nota che ai treni diretti da Varese a Cadorno in futuro “si aggiungerebbe – grazie a lavori di potenziamento della stazione di Bovisa – un altro regio express da Varese ovviamente con cadenze diverse che si instraderebbe per Lancetti/Garibaldi/Centrale“.

Insomma: sarebbe il tanto agognato (dai varesini) treno diretto Varese-Milano Centrale, che fino ad oggi non sarebbe nero su bianco in alcun documento. Certo: il passaggio dalla rete FerrovieNord a Milano Centrale non è velocissimo (la linea Bovisa-Lancetti-Garibaldi-Centrale è piuttosto tortuosa e lenta), però sarebbe un diretto.

Uno schema del riordino dei servizi nel quadrante Nord-Ovest di Milano compare invece nella delibera sul potenziamento della Milano-Rho-Gallarate.

Nella lista di servizi ipotizzati per il “riordino” delle corse su Malpensa vengono citati due servizi passanti da Saronno: “un servizio semiorario Milano Cadorna-Malpensa T2-Gallarate via Saronno” (con capolinea Gallarate) e “il prolungamento del servizio S9 semiorario da Saronno a Malpensa T1 via Castellanza FN

(raccordo Z) Gallarate”.

A questo punto sarebbe bene chiarire: davvero esiste l’ipotesi di un treno Varese-Saronno-Milano Centrale?