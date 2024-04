Alla Libreria degli asinelli a Varese un incontro per scoprire il cohousing

Alla “Libreria degli asinelli” di Varese, sabato prossimo è in programma un nuovo incontro con il gruppo che lavora per un progetto di vero cohousing in provincia.

Dopo il primo incontro al Circolo Quarto Stato nella zona di Gallarate, che era stato molto partecipato e quello – altrettanto frequentato – ad Albizzate, il nuovo appuntamento è in programma appunto a Varese, sabato 20 aprile alle 19.30.

«Se ti interessa un modo di abitare che ricrei rapporti di buon vicinato e sostegno tra famiglie attraverso la collaborazione, il mutuo aiuto, il risparmio ambientale ed economico, il Cohousing può essere la proposta per te».

L’incontro sarà preceduto da un aperitivo conviviale, costo tra 10 € e 15 €. È gradita prenotazione scrivendo a mail di contatto cohabitatva@gmail.com .

«Abbiamo inoltre in calendario un appuntamento on-line con Banca Etica mercoledì 17 aprile alle 20.30» (riferimenti per il collegamento alla pagina FB CoHabitat.va).

Cos’è il cohousing

Si tratta di progettare in modo partecipato, partendo dalle esigenze del gruppo, case singole o appartamenti con in più spazi comuni per le attività diverse: orti, giardini, aree gioco, ambienti per laboratori, attività formative e ricreative e così via (foto di apertura: cohousing in Danimarca)

Tutto questo con l’obiettivo di ricreare rapporti di buon vicinato e aiuto e sostegno tra famiglie migliorando così la qualità della propria vita e contribuendo a uno stile di vita sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale: indipendenza energetica, riciclo, solidarietà.