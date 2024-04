Alle scuole medie di Laveno la mostra di ceramica realizzata dagli alunni

Al via, lunedì 8 aprile, la mostra di Ceramica creata, allestita e offerta dagli alunni delle seconde medie della “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello. “Opere d’arte…o quasi”. Un progetto che vede coinvolte tutte e quattro le seconde medie per un totale di 81 giovani ceramisti. Gli alunni protagonisti inoltre hanno curato tutti gli aspetti dell’esposizione, pannelli, manifesti e allestimento inclusi.

Un’idea nata da lontano, dalla visita al MiDec di Cerro, che risale a fine novembre 2023. La musa ispiratrice del percorso è Antonia Campi, designer che a Laveno Mombello ha lasciato una traccia indelebile. Sono state le sue creazioni a indicare la via ai “secondini” della “Monteggia”. Poi tutto ha preso forma in classe: quattro incontri da due ore l’uno, tra dicembre e febbraio, in cui i ragazzi hanno progettato, modellato e decorato. Un vero e proprio Laboratorio di Ceramica, offerto dal Comune di Laveno Mombello, sotto la guida della professoressa di arte Gabriela Pagliari e di Erika Chinaglia di Terraefuoco Lab.

Da lunedì 8 aprile si va in scena: mostra aperta in sede alle medie (via Maria Ausiliatrice 13) in orario scolastico e durante le attività pomeridiane, dalle 8 alle 16. Chiusura battenti venerdì 19 aprile. Non si tratta certo di un’iniziativa estemporanea. Erika Chinaglia, infatti, nell’ambito della stessa tipologia laboratoriale, da alcuni anni interviene anche nelle classi finali delle due scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Laveno Mombello. Da queste parti, la ceramica era di casa e, grazie a questo progetto che cerca di tenere accesa una fiammella, lo è ancora.