Altro scossone a Cassano Magnago, Dudi Franchin di FdI si dimette dal consiglio comunale

«Mi sono dimesso da consigliere comunale, a seguito di una serie di episodi che mi hanno portato a non fidarmi più del gruppo di maggioranza». Edoardo “Dudi” Franchin lascia il consiglio di Cassano Magnago e la maggioranza del sindaco Pietro Ottaviani: è un altro scossone che attraversa il centrodestra cassanese.

Una decisione ponderata: «Dopo aver pensato a cosa fosse il meglio per la città sono arrivato a questa che tengo la soluzione migliore. Il coordinatore amore provinciale non ha supportato ma ha compreso questa mia scelta.

La proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso, dice Franchin, è stata la gestione di due mozioni presentate dall’opposizione, su temi trasversali: «Erano due mozioni che facevano il bene della comunità. Si è voluto andare avanti con un emendamento per “metterci il cappello”, atteggiamento che non ho condiviso. Di fronte all’impuntarsi di parte della maggioranza, anche di fronte ai rilievi fatti dal segretario comunale, si è arrivati a rinviare la mozione».

Però non erano mancati attriti anche prima: «Solo in un’unica occasione avevo sollevato alcune questioni, subito dopo le elezioni. Ci sono stati tanti episodi diversi: un momento che mi ha infastidito è stato quando hanno strumentalizzato la morte di mia nonna e l’assenza dal consiglio». Una polemica che ha coinvolto poi anche l’opposizione, dice Franchin, ma che è stata innescata da dentro la maggioranza.

Perché non rimanere comunque in consiglio come voce critica? «Forse mi sarei potuto togliere qualche sassolino, è vero. Ma ho ripensato a quando avevo iniziato, al fatto che volevo fare il bene della città. Oggi mi sentivo inutile, se restavo rischiavo di provocare danni, preferisco a questo punto dimettermi».

Le dimissioni di Franchin arrivano dopo che nei giorni scorsi la maggioranza di Pietro Ottaviani è stata scossa dall’addio di Daniele Mazzuchelli, una delle voci della lista civica, oltre che da altre tensioni più sotterranee, alcune delle quali si trascinano fin dalle elezioni e dalla formazione della giunta.

Ora: essendosi Franchin dimesso, verrà sostituito dal primo dei non eletti di FdI, Fabio Canziani. E bisognerà capire quale linea terrà il partito, anche alla luce del fatto che (dice appunto l’interessato) il partito non ha condiviso del tutto la sua mossa.

Quando a Fabio Canziani, oggi dice che «le dimissioni sono state un fulmine a ciel sereno, di certo Dudi è stato coerente con il suo pensiero». Che posizione terrà FdI in maggioranza: «Valuteremo ora con il partito la linea e come portare avanti il lavoro che Dudi ha fatto fin qui» dice Canziani.