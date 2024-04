Anche una delegazione saronnese all’apertura della campagna elettorale di Forza Italia

“Una partecipazione straordinaria all’apertura della campagna elettorale di Forza Italia in Lombardia con Letizia Moratti e Antonio Tajani” dichiarano da Forza Italia Saronno, presente all’apertura della campagna elettorale a Milano con la delegata Maria Assunta Miglino e una folta delegazione cittadina, insieme ad un centinaio di varesini guidati dal coordinatore provinciale Simone Longhini e dal vice di Alessandro Sorte Giuseppe Taldone.

“Siamo orgogliosi di essere qui, perché qui, al teatro Manzoni di Milano, Silvio Berlusconi ha tenuto il suo ultimo comizio, nel 2022, al termine di una campagna elettorale che ha condotto personalmente, con una gamba sola, compiendo un vero e proprio miracolo e consegnando al Paese un governo di centrodestra”. Cosi Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia, in apertura dell’evento organizzato da Forza Italia a Milano per l’apertura della campagna elettorale di Letizia Moratti con Antonio Tajani.

“Oggi – prosegue – la Lombardia scalda i motori in vista delle prossime elezioni europee con la partenza della campagna elettorale di Letizia Moratti, alla presenza di 1500 persone. Una partecipazione straordinaria, un teatro strapieno, che dimostra quanto Forza Italia sia viva, attrattiva, radicata sul territorio della regione. Ringrazio Marta Fascina e Fedele Confalonieri, seduti in prima fila. Ci rivolgiamo a tutti quei cittadini che si rispecchiano nei valori del partito popolare europeo, quegli ideali che solo Forza Italia rappresenta nel nostro Paese: il liberalismo, l’europeismo, il garantismo, l’atlantismo. Il PPE sarà ancora una volta il perno della maggioranza UE, e Forza Italia vuole essere protagonista anche nelle decisioni europee, sempre più determinanti per le vite dei cittadini. Ci aspettano due mesi intensi ma sono certo che con il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, capolista e le liste competitive e forti che stiamo costruendo faremo una campagna elettorale straordinaria”