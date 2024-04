Andrea Crugnola cerca l’allungo nel tricolore al Rally Regione Piemonte

Dopo essersi divertito a Pavia, dove ha vinto un rally disputato in buona parte da navigatore, e dopo aver sofferto in tribuna per i Mastini di cui è tifoso, Andrea Crugnola ha fatto rotta su Alba dove tra oggi (venerdì 12) e domani è in programma la seconda tappa del CIAR Sparco, il campionato italiano assoluto di rally di cui il 34enne varesino è campione in carica.

Nelle Langhe (la gara ha assunto la denominazione di Rally Regione Piemonte) il talento di Calcinate del Pesce ritrova il “pacchetto completo” con cui ha già guadagnato la testa della classifica tricolore vincendo al Ciocco. Ovvero Pietro Ometto alle note, la Citroen C3 Rally2 del team FPF con i colori della scuderia Easi e la gommatura Pirelli (foto Acisport). Uno schieramento che fino a questo momento si è rivelato eccellente.

Gli avversari però non stanno a guardare: in Toscana per esempio è partita bene la nuova Toyota Yaris affidata a Basso-Granai mentre la Skoda Fabia si è confermata vettura molto affidabile nelle mani di Campedelli-Canton e di Signor-Michi. Anche la Hyundai i20 si è inserita ai piani alti della prima tappa tricolore grazie alla bravura di Nucita-Polleti così da dare alla classifica CIAR una certa incertezza anche a livello di case costruttrici. Ma la Citroen di Crugnola per il momento appare ancora superiore. Purtroppo ad Alba non ci sarà l’altra “punta” del rallysmo varesino, Damiano De Tommaso, che si è ritrovato “appiedato” a causa di divergenze tra il team e la scuderia con cui si era accordato per partecipare alla rassegna tricolore.

Il “Regione Piemonte” si apre venerdì pomeriggio con tre prove speciali: alle 16 la power stage che assegna i punti-classifica per i primi tre classificati, seguita poi da PS2 (Cossano-Mango) e PS3 (S. Donato – Trezzo Tinella). Sabato 13 altre sette prove, tutte con un chilometraggio tra i 12 e i 15 chilometri: regolarità e velocità saranno indispensabili per primeggiare su un percorso sempre molto bello. Lo scorso anno trionfò proprio Crugnola che nel 2022 si arrese solo a Gryazin (ma Andrea vinse comunque la classifica dell’italiano).