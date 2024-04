Andrea Lagutti candidato alle prossime elezioni a Travedona Monate

Alla corsa per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Travedona Monate si unisce anche Andrea Lagutti. Candidato sindaco con il supporto della lista Travedona Monate Nuova-Mente Attiva, Lagutti ha ricevuto il sostegno anche della prima cittadina uscente Laura Bussolotti, che ha deciso di non presentarsi alla prossima tornata elettorale.

Accanto ad alcuni nuovi candidati, la lista di Lagutti riunisce anche assessori e consiglieri dell’amministrazione attuale, in particolare: Gianpietro Schiffo , Laura De Biaggi, Angela Lombardi e Michele Castano.

«Il prezioso supporto esercitato dai colleghi – ha commentato il sindaco uscente Laura Bussolotti – ha permesso di raggiungere gli scopi che mi ero prefissata per il mandato e di portare a termine il programma elettorale. Sebbene per motivi personali ho scelto di non ripresentarmi in questa tornata elettorale, metterò sicuramente a disposizione le mie competenze e le esperienze amministrative maturate per qualsiasi necessità».

«Voglio pertanto ringraziare – aggiunge Bussolotti – tutte le validissime persone che hanno deciso di candidarsi nella lista Travedona Monate Nuova-Mente Attiva ponendosi al servizio della collettività. Sono certa che con l’impegno e la dedizione che manifesteranno nel loro lavoro Travedona Monate continuerà a crescere e a prosperare».