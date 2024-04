Aperture anche al sabato per l’Ufficio delle Dogane di Varese

L’Ufficio delle Dogane di Varese, sede di viale Ippodromo 9, al fine di agevolare l’accesso ai propri servizi e migliorare il sistema di relazione con i contribuenti/utenti, sarà aperto, in via sperimentale, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, l’ultimo sabato di ogni mese, a far data dal 27 aprile p.v.

Nel corso di tali aperture verranno offerti servizi di informazione all’utenza, di ricezione istanze e di rilascio delle autorizzazioni ai servizi telematici nei diversi settori di operatività dell’Agenzia.