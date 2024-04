Appello per ritrovare l’anziana che si è ferita domenica: “Torni a Cuasso, le faremo dimenticare la sua disavventura”

Domenica pomeriggio un’anziana signora si è ferita per una caduta nei boschi di Cuasso ed è stata recuperata dal Soccorso alpino. Niente di grave, per fortuna, ma gli amministratori di Cuasso al Monte vorrebbero che la signora cancellasse il brutto ricordo che sicuramente le ha lasciato quell’escursione e lanciano un appello per mettersi in contatto con lei.

«Ci è dispiaciuto per la signora, che vorremmo contattare per restituirle un ricordo più piacevole di Cuasso – dice il sindaco Loredana Bonora – Il nostro assessore Marco Pistocchini che è responsabile dell’area parco e conosce benissimo i nostri boschi accompagnerebbe la signora in una passeggiata, raccontandole come agronomo qualche “segreto” del bosco e, come capo scout, le darebbe qualche suggerimento per le sue prossime escursioni».

Escursioni che sul territorio di Cuasso al Monte che rientra nel Parco delle Cinque vette, di certo non mancano, a partire dalla Linea della Pace, il bellissimo sentiero emozionale che unisce punti panoramici e messaggi letterari per riflettere e ispirarsi.

Se accetta l’invito la signora può contattare gli uffici comunali, chiamando al numero 0332 939001.