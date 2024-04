Apre il nuovo tratto di lungolago a Porto Ceresio ma non ci sarà l’inaugurazione

Apre ufficialmente sabato 20 aprile il nuovo tratto di lungolago di Porto Ceresio, ma senza alcuna cerimonia di inaugurazione. Lo ha comunicato oggi il sindaco Marco Prestifilippo, che con un post sulla pagina Facebook del Comune ha spiegato che è stata una scelta legata al recente lutto che ha colpito il paese e l’Amministrazione comunale con la scomparsa della consigliera Monica Bruttomesso.

«Ci abbiamo riflettuto parecchio e abbiamo maturato la scelta di non procedere all’inaugurazione che sarebbe stato anche un festeggiamento – spiega Prestifilippo – Un festeggiamento che però non ci siamo sentiti umanamente di attuare, per rispetto della nostra consigliera Monica Bruttomesso, recentemente scomparsa, con la quale avevamo concepito il progetto. A breve, del resto, inizieranno i lavori del secondo lotto che porteranno al completamento di tutta l’opera del nuovo lungolago, al termine del quale verrà fatta l’inaugurazione ufficiale».

Resta comunque la soddisfazione di poter rendere fruibile il primo lotto di lavori già a partire da questa stagione, per cittadini e turisti: «La conclusione del primo lotto e la fruizione di quest’area rappresentano un momento importante della nostra azione amministrativa per lo sviluppo del nostro paese – aggiunge il sindaco – Porto Ceresio sta vivendo un momento di rinascita, con l’inizio di un percorso ambizioso di abbellimento e rinnovamento del territorio. Questa ventata di cambiamenti non sono soltanto un progetto dell’Amministrazione comunale; è un invito a ciascuno, cittadini e visitatori, a diventare protagonisti attivi di questa trasformazione».

Prestifilippo invita commercianti e operatori turistici, ma non solo, ad investire a Porto Ceresio: «Mi rivolgo a tutti. Promuovere e investire sul nostro territorio significa credere nel suo potenziale, significa attrarre nuove opportunità economiche, turistiche e culturali. Significa lavorare insieme per una Porto Ceresio più bella, più vivibile, più accogliente per chi qui vive e per chi decide di visitarci. Voglio stimolare ciascuno a vedere oltre l’oggi, a immaginare il domani e a contribuire, con azioni concrete, a renderlo possibile. L’Amministrazione comunale è qui per supportare ogni iniziativa, per ascoltare idee e proposte, per lavorare mano nella mano nella creazione di un futuro di prosperità e bellezza. Siamo pronti a facilitare e incentivare gli investimenti sul territorio, consapevoli che il successo di questa impresa dipende dalla collaborazione di tutti»