Aquiloni in volo nel parco di Villa Mirabello per la consapevolezza sull’autismo

Decine di aquiloni hanno colorato il cielo sopra il parco di Villa Mirabello nel pomeriggio di venerdì 12 aprile in un’iniziativa di sensibilizzazione tra quelle proposte per la Giornata della consapevolezza sull’autismo.

Protagonisti dell’iniziativa gli alunni del doposcuola delle primarie Pascoli (Ippodromo) e Morandi (Brunella) che hanno liberato in volo gli aquiloni cche avevano precedente costruito e colorato in un laboratorio ad hoc.

“Un’iniziativa che nasce dall’intento di sensibilizzare sui diritti e i bisogni speciali dei bambini con autismo e delle loro famiglie – spiega l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – Protagonisti sono i bambini e bambine dei nostri doposcuola, attraverso un laboratorio speciale in cui hanno dipinto e personalizzato i loro aquiloni, a partire da un libro per bambini che invita ad andare oltre le apparenze e le diversità, per entrare in relazione con chi appare diverso”.

L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza sociale e contrastare la discriminazione legata al disturbo dello spettro autistico (ASD), che riguarda un insieme di disabilità che possono variare da molto lievi a più gravi.

L’evento è promosso da Kiwanis Club Varese in collaborazione con Unicef e il patrocinio del Comune di Varese.