Arresti, denunce e sequestri di droga: i numeri delle attività della polizia nel 2023 in provincia di Varese

Nel corso del 2023, la provincia di Varese ha testimoniato un’intensa attività delle forze di polizia. Dall’operato quotidiano nelle strade alla vigilanza nelle stazioni ferroviarie, passando per i controlli nelle aree aeroportuali e le indagini della polizia postale, i numeri riflettono un impegno costante e multiforme.

La questura e i commissariati della provincia di Varese hanno registrato 206 arresti e ben 1.444 denunce in stato di libertà, segno di una costante attività di indagine e prevenzione. L’identificazione di 61.132 persone e il controllo di 27.933 veicoli sottolineano l’importanza della vigilanza sul territorio. Interessante notare come siano state sequestrate 17 armi e una notevole quantità di droga, suddivisa in 23.315 grammi di cocaina, 493 grammi di oppiacei, 86.010 grammi di cannabinoidi e 42 grammi di altre sostanze.

Sul fronte dell’attività operativa, si evidenziano 239 controlli a persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e 2.158 fotosegnalamenti, che denotano un’efficace azione di monitoraggio. Da segnalare anche 114 sopralluoghi di Polizia Scientifica, essenziali per la raccolta di prove in sede di indagini.

Particolarmente rilevanti sono i provvedimenti emessi e i documenti rilasciati: 29 ammonimenti per violenza domestica, 43 per atti persecutori e 16 per cyberbullismo, che mostrano un’attenzione specifica verso le nuove forme di criminalità e il contrasto alla violenza privata. I 149 avvisi orali, 113 rimpatri con foglio di via obbligatorio e 83 D.A.SPO. (Divieti di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) evidenziano, invece, la capacità di intervenire prontamente in diverse situazioni.

Significativa anche l’attività della Polizia di Frontiera di Malpensa, con 25.890.583 passeggeri controllati e 8.057.477 controlli di frontiera. I 1.230 respingimenti in frontiera e 624 documenti falsi sequestrati testimoniano l’efficacia dei controlli sull’immigrazione e sulla sicurezza dei documenti.

La Polizia Postale e la Polizia Ferroviaria hanno anch’esse giocato un ruolo cruciale, con 23 denunce in stato di libertà e 4 arresti per la prima, e 96.990 persone identificate, 76 denunce in stato di libertà e 4 arresti per la seconda, dimostrando un’attenzione specifica verso la sicurezza in ambito digitale e sui trasporti.

Infine, la Polizia Stradale ha messo in luce la problematica della guida pericolosa, con 660 denunce per guida in stato di ebbrezza, 64 per guida sotto effetto di stupefacenti e 555 per guida senza patente. Questo sforzo si aggiunge al sequestro di 294 grammi di cocaina, 3.024 grammi di cannabinoidi e