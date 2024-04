Arte e solidarietà si fondono nello spettacolo “AIASsieme – Love for life” a Busto Arsizio

La città di Busto Arsizio si appresta a diventare scenario di un’iniziativa che unisce la bellezza dell’arte alla generosità del cuore. Il 10 maggio, alle ore 21.00, il Teatro Manzoni si illuminerà per “AIASsieme – L0ve for life”, uno spettacolo musicale a sostegno di AIAS, associazione nota per il suo impegno nella riabilitazione di bambini e ragazzi con gravi patologie neuropsichiatriche e neuromotorie.

Il presidente di AIAS, Franco Castiglioni, condivide la sua emozione per l’imminente serata: «Sarà una sera da ricordare perché parteciperanno tanti artisti che hanno voluto esserci. Lo faranno insieme a ragazzi dilettanti, alcuni dei quali con disabilità. L’obiettivo è quello di rifare la Sala d’attesa per renderlo un posto dove è anche piacevole stare. Tutto questo si potrà fare anche grazie ai nostri generosi sponsor che ci aiuteranno a sostenere una buona parte dei lavori necessari. Il Comune ci sostiene con il patrocinio e l’utilizzo del teatro Manzoni».

L’assessore ai Servizi Sociali, Paola Reguzzoni, pone l’accento sul valore aggiunto del progetto: «non parliamo di una ristrutturazione solo estetica ma di creare un luogo in cui un genitore che attende può lavorare oppure relazionarsi con altri genitori per condividere un momento significativo. Queste famiglie hanno bisogno di supporto in questi percorsi che spesso vanno avanti per tutta la vita».

Sara Tosi del Centro San Carlo, insieme a Paglini Auto sponsor principale, rafforza l’idea di una collaborazione continua: «La nostra è una partnership naturale che dimostra anche come due realtà private della sanità sappiano fare squadra per raggiungere l’obiettivo principale che è la salute degli utenti».

L’evento vedrà anche l’esibizione di una canzone d’amore per Busto Arsizio di Ginetto Grilli, interpretata da Umberto Rosanna con l’accompagnamento dell’Orchestra StradiVari di Fabio Gallazzi, e la partecipazione del corpo di ballo Angeli sulle Punte. Danilo Lamperti, che condurrà lo spettacolo, sottolinea: «Con Fabio si fanno sempre cose di grande qualità. L’inclusività sarà il perno di questa serata anche per le forme d’arte che siamo riusciti a raccogliere: musica, danza, recitazione. Sarà un programma d’impatto».

I proventi dell’evento contribuiranno a un ambizioso progetto di ristrutturazione della sala d’attesa del centro AIAS di via Alba, mirando a trasformarla in un’accogliente luogo di sostegno e aggregazione. Un progetto che avrà un costo stimato tra i 35 mila e i 40 mila euro: «Già dal lancio dello sportello sociale nell’autunno 2022, abbiamo individuato l’importanza di creare un ambiente accogliente e rassicurante per i pazienti e le loro famiglie», descrivono Franco Castiglioni e Alessandro Valtolina dai vertici di AIAS. Il futuro prevede una sala d’attesa trasformata in un ambiente multifunzionale dove, oltre alla tradizionale attesa, si potrà giocare, studiare, lavorare, incontrarsi in modo riservato e fruire di spazi dedicati.

Il progetto si concretizzerà grazie al sostegno di tutti coloro che interverranno allo spettacolo. I biglietti sono disponibili con un’offerta libera a partire da 15 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il centro AIAS o il centro San Carlo.