Astuti: “Il Cup unico regionale sta diventando una barzelletta”

«Il Cup unico, sentendo le dichiarazioni settimanali dell’assessore al Welfare, sta diventando una barzelletta. A ottobre dello scorso anno diceva che sarebbe stato pronto a fine 2026 e altre ne ha dette nei mesi scorsi, per arrivare a una settimana fa ad assicurare che entro l’estate un terzo dei lombardi lo avrebbero potuto utilizzare, salvo poi, ieri, dire il contrario: cioè, che faranno il collaudo a inizio giugno e dall’inizio del 2025 includerà in tutto dieci strutture, di cui solo due private, cioè nulla. Ma si può avere un po’ di serietà? Il Cup unico deve avere le agende di tutti gli operatori privati, altrimenti non serve a niente, soprattutto non a ridurre le vergognose liste d’attesa, quelle che fanno rinunciare alle cure sette lombardi su cento. Proporrei all’assessore di non parlare più di Cup unico fino al giorno in cui potrà dire che funziona effettivamente, sempre che prima o poi succeda davvero”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, in merito alle ultime dichiarazioni dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso sul centro unico di prenotazione della sanità lombarda.