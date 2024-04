Aumenti delle mense scolastiche a Busto Arsizio, l’amministrazione incontrerà i genitori

La polemica sugli aumenti dei costi delle mense delle scuole elementari di Busto Arsizio a partire dal prossimo anno scolastico ha provocato una prima reazione da parte dell’amministrazione comunale che, tuttavia, per il momento ha deciso di tenere un basso profilo. (foto di repertorio)

La reazione alle prime proteste per aumenti considerati esagerati da alcuni genitori che hanno scritto ai giornali consiste, per il momento, nell’annuncio di un incontro dedicato proprio alle famiglie per spiegare con tutti i dettagli del caso che, sì, un aumento ci sarà ma a fronte di un impegno da parte dell’amministrazione nel coprire una consistente parte.

L’assessore all’Istruzione Daniela Cinzia Cerana ha deciso di non replicare attraverso i giornali ma ha assicurato che verranno date tutte le spiegazioni del caso in un incontro al quale potrà partecipare anche la stampa.

Da quanto trapela, comunque, gli aumenti ci saranno e dovranno in qualche modo essere digeriti dalle famiglie in quanto le tariffe mantenute fino all’anno scolastico in corso hanno pesato non poco sulle casse comunali che, ricordano da Palazzo Gilardoni, coprono una buona parte del costo del pasto dei bambini.

C’è comunque ancora un margine di manovra ma il bilancio dell’assessorato all’Istruzione, a differenza degli altri assessorati, segue il calendario scolastico e quindi viene chiuso a giugno. In base alle previsioni per il prossimo anno ci potranno essere ancora degli aggiustamenti, si spera al ribasso.