Auto fuori strada in via Piave a Varese, soccorsa una bambina

Incidente stradale in zona stazione Stato a Varese, poco dopo le 17 di oggi, lunedì 29 aprile: il conducente di un veicolo ha perso il controllo e il mezzo è uscito di strada in via Piave. Sul posto è arrivata un’ambulanza dell’Sos Carnago, che ha soccorso una bambina di tre anni. Per fortuna non ha riportato ferite gravi.

Sul posto anche la Polizia Locale per gestire il traffico (ancora problematico intorno alle 17.40) in uno snodo centrale della città.